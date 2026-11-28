Что изменится для пенсионеров в следующем году

Согласно проекту государственного бюджета на 2027 год, минимальный размер пенсии в Украине планируется повысить с 2 595 до 2 878 гривен.

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Таким образом, ежемесячная надбавка для наиболее уязвимых категорий граждан составит всего 283 гривны, или около 10,9%. Соответствующие показатели уже заложены в законопроект № 16000, который Верховная Рада поддержала в первом чтении.

Что говорят народные депутаты о повышении пенсий

Однако для обеспечения базового уровня жизни эта сумма должна составлять не менее 7 000 гривен. Народный депутат Иван Крулько подчеркивает, что государство должно ориентироваться на фактический прожиточный минимум.

По его словам, официальные показатели сейчас примерно вдвое ниже реальной стоимости жизни, что наносит сильный удар по кошелькам пожилых людей. Парламент поручил правительству пересмотреть расчеты ко второму чтению, но эксперты сомневаются, что Кабмин найдет на это дополнительные миллиарды.

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Почему власть вынуждена жестко экономить на выплатах

Проект госбюджета на 2027 год уже вызвал волну возмущения из-за колоссального неравенства доходов. Народный депутат Галина Третьякова резко раскритиковала документ, указав на вопиющую несправедливость: зарплаты работников государственного сектора могут различаться в 40 раз, а разрыв между минимальными и максимальными пенсиями достигает 100 раз.

В то же время следует понимать, что львиная доля государственных финансов уходит на оборону страны от российской агрессии. Остальные средства, которые остаются на финансирование медицины, образования и социальных программ, крайне ограничены.

Что известно о пенсионных лимитах

Пока чиновники спорят о минимальных стандартах на 2027 год, в Украине продолжают действовать жесткие ограничения на максимальные выплаты. Как уже сообщалось ранее, абсолютное большинство украинских пенсионеров не может получать более 25 950 гривен в месяц – это десять прожиточных минимумов.

Исключение составляют лишь те граждане, которым пенсию назначили до октября 2011 года, когда вступила в силу соответствующая реформа.