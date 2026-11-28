Що зміниться для пенсіонерів наступного року

Згідно з проєктом державного бюджету на 2027 рік, мінімальний розмір пенсії в Україні планують підвищити з 2 595 до 2 878 гривень.

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Таким чином, щомісячна надбавка для найуразливіших категорій громадян становитиме лише 283 гривні, або близько 10,9%. Відповідні показники вже закладені у законопроєкт № 16000, який Верховна Рада підтримала в першому читанні.

Що говорять народні депутати про підвищення пенсії

Проте для забезпечення базового рівня життя ця сума мала б складати щонайменше 7 000 гривень. Народний депутат Іван Крулько наголошує, що держава повинна орієнтуватися на фактичний прожитковий мінімум.

За його словами, офіційні показники зараз приблизно вдвічі менші за реальну вартість життя, що завдає сильного удару по гаманцях літніх людей. Парламент доручив уряду переглянути розрахунки до другого читання, але експерти сумніваються, що Кабмін знайде на це додаткові мільярди.

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Чому влада змушена жорстко економити на виплатах

Проєкт держбюджету на 2027 рік вже викликав хвилю обурення через колосальну нерівність доходів. Народна депутатка Галина Третьякова різко розкритикувала документ, вказавши на кричущу несправедливість: зарплати працівників державного сектору можуть відрізнятися у 40 разів, а розрив між мінімальними та максимальними пенсіями сягає 100 разів.

Водночас варто розуміти, що левова частка державних фінансів йде на оборону країни від російської агресії. Решта коштів, які залишаються на фінансування медицини, освіти та соціальних програм, є вкрай обмеженими.

Що відомо про пенсійні ліміти

Поки урядовці сперечаються про мінімальні стандарти на 2027 рік, в Україні продовжують діяти жорсткі обмеження для максимальних виплат. Як вже повідомлялося раніше, абсолютна більшість українських пенсіонерів не може отримувати понад 25 950 гривень на місяць – це десять прожиткових мінімумів.

Виняток становлять лише ті громадяни, яким пенсію призначили до жовтня 2011 року, коли набула чинності відповідна реформа.