Минимальная заработная плата в 2026 году: почему показатель один, а на руки получают меньше

В Украине минимальная заработная плата в 2026 году составляет 8 647 гривен в месяц. Этот уровень пересмотрели после 2 лет, когда показатель был на уровне всего 8 000 гривен. Несмотря на повышение показателя, на руки работники, получающие минималку, берут значительно меньшую сумму, ведь платят налоги – всего 6 658 гривен. Зато средний уровень заработной платы может составлять 28 тысяч гривен.

Какая минимальная заработная плата в Украине в 2026 году?

Как известно, уровень минимальной заработной платы в Украине устанавливается в проекте о государственном бюджете страны, а утверждает этот проект Верховная Рада. Правовая основа минимального уровня зарплаты заложена в статье 95 Кодекса законов о труде Украины и статье 3 Закона Украины "Об оплате труда".

Таким образом, работодатель не может платить работнику ниже, чем установленный уровень по заработной плате. А рассчитывается он на основе уровня инфляции, прожиточного минимума по стране, состояния экономики в целом, в частности ВВП, и ситуация на рынке труда.

Важно добавить, что установленный уровень является одинаковым для всех регионов Украины, а на его основе впоследствии рассчитываются пенсии, налоги, штрафы и тому подобное.

Кроме того, размер минималки не является фиксированным раз и навсегда. Он меняется преимущественно каждый раз с действующим бюджетным решением. А еще этот показатель может меняться несколько раз в течение года, если предусмотрено поэтапное повышение в законе о госбюджете.

Напоминаем, что в 2022 году зарплата в Украине была установлена сначала на уровне 6 500 года с 1 сентября того же года, а с 1 декабря – на уровне 6 700 гривен. Но до этого уровень в 6 500 гривен оставался неизменным еще с 1 декабря 2021 года.

Такая же ситуация случилась в 2023 году, когда 1 декабря показатель был зафиксирован снова на уровне 6 700 гривен.

Зато в 2024 году произошло два этапа повышения: сначала с 1 января 2024 года – до 7 100 гривен, а затем с 1 апреля – до 8 000 гривен.

С 1 января 2025 года этот показатель снова остался на уровне 8 000 гривен,

Зато минимальная зарплата 2026 года выросла до 8 647 гривен с 1 января, а в почасовом размере – 52 гривны, в соответствии с проекту бюджета на 2026 год.

Заметьте! После уплаты налогов минимальная зарплата на руки меньше – после 8 647 гривен будет уже 6 658,19 гривны. Дело в том, что с начисленной суммы удерживается: 18% – налог на доходы физических лиц, 5% – военный сбор. Поэтому с 8 647 гривен это будет 1 988,81 гривны. А Единый социальный взнос (ЕСВ) с зарплаты составит уже 1 902,34 гривны.

Что толкает цены вверх и почему минималка не всегда компенсирует это?

Зарплата и инфляция тесно связаны между собой, ведь инфляция непосредственно уменьшает реальную покупательную способность зарплаты. То есть даже если минимальная заработная плата растет, из-за роста цен на продукты питания и услуги люди на эту сумму на самом деле могут купить меньше.

Кроме того, любое резкое повышение минималки не всегда хорошо влияет на уровень инфляции: из-за такого роста бизнес начинает закладывать дополнительные расходы на оплату труда в цены товаров и услуг.

И сочетание инфляции и минимальной зарплаты формирует взаимный цикл: рост цен на продукты и услуги уменьшает реальный доход украинцев, а повышение минимальной зарплаты толкает новый рост цен.

Всего в декабре 2025 года инфляция замедлилась в Украине – в годовом измерении она составила 8%, передает НБУ на основе опубликованных данных Госстата.

Справка: 8% – это средневзвешенный показатель, который показывает насколько в целом выросла корзина потребителя, а не отдельные категории продуктов и услуг. Таким образом, некоторые группы товаров могли дорожать быстрее или медленнее.

Зато в 2024 году этот показатель был рассчитан на уровне примерно 12% в годовом измерении, пишут на сайте НБУ.

В 2023 году фактическая инфляция замедлилась значительно – до примерно 5,1% в декабре по сравнению с предыдущим годом.

А в 2022 году она составила рекордные 26,6% в годовом измерении, что было спровоцировано полномасштабной войной.

Ожидать ли повышения зарплаты?

В ближайшие годы ожидается повышение зарплаты. В соответствии с Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы, был заложен постепенный рост:

Например, с 1 января 2026 года повышение должно было составить 8 688 гривен, а утвержденный показатель был на уровне 8 647 гривен,

Зато с 1 января 2027 года ожидается повышение до 9 374 гривен,

А уже с 1 января 2028 года – до 10 059 гривен.

Однако следует понимать, что эти показатели повышения являются приблизительными. Поэтому фактические показатели могут отличаться в зависимости от экономической ситуации в стране и военных рисков.

Какой уровень зарплат у госслужащих?

В феврале 2026 года на сайте Минфина Украины был опубликован уровень зарплат госслужащих. Поэтому средняя заработная плата в аппаратах органов центральной власти выросла в 2024 году с 54,4 тысячи гривен до 59,7 тысячи гривен в 2025 году. В среднегодовом измерении – это около 9,7%.

Однако в декабре 2025 года средняя заработная плата в аппаратах центральных органов государственной власти составила 81,63 тысячи гривен, что больше на 2,3% по сравнению с 2024 годом. Как объясняют, такие показатели выше из-за единовременных выплат в конце декабря, которые предусмотрены законодательством.

Зато с дашборда Минфина, по состоянию за декабрь 2025 года, наибольшую среднюю заработную плату среди работников государственных органов в разрезе учреждений получали работники Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений – почти 157 тысяч гривен.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, получали в среднем по 149 тысяч гривен.

Немного меньше получают в Государственном управлении делами – почти 126 тысяч гривен.

В Государственном управлении делами – это 125,84 тысячи гривен.

В Министерстве юстиции Украины – сумма составила 121 тысячу гривен.

А в Государственной таможенной службе Украины – 120,92 тысячи гривен.

Зато наименьшая средняя заработная плата в декабре 2025 года была в Национальной службе посредничества и примирения – почти 42 тысячи, а также в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины – почти 40 тысяч гривен.

Интересно, что по данным Государственной статистической службы, в октябре 2025 года уровень зарплаты по Украине составлял 26,63 тысячи гривен.

В феврале 2026 года этот уровень составил 28,32 тысячи гривен, а в январе того же года – 27,97 тысячи гривен.

На каком уровне безработица в Украине?

В Украине было зарегистрировано 88,3 тысячи безработных лиц на конец 2025 года, что является самым низким показателем с 2000 года. Кстати, больше всего таких зарегистрированных лиц было в период с 2000 года по 2003 год, когда ежегодно количество безработных превышало более 1 миллиона человек, свидетельствует статистика от "Минфина".

В 2024 году число безработных было выше: в начале года – это где-то ориентировочно 100 тысяч человек, а в конце немного больше, чем 94 тысячи человек.

Заметьте! Речь идет именно об официальном числе зарегистрированных безработных, а не о реальном уровне безработицы, который в Украине гораздо выше.

По прогнозам НБУ в октябре прошлого года, в 2025 году уровень безработицы должен был составить 11%, что будет означать снижение уровня безработицы. Зато на 2026 год регулятор ожидает, что показатель составит 10%, а в 2027 году – 9%.

А в январе 2025 года регулятор сообщил, что дефицит рабочей силы будет оставаться значительным, но при этом безработица постепенно будет уменьшаться, но до сих пор будет оставаться выше довоенного уровня.

В каких городах и областях самые высокие зарплаты?