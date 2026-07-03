Минимальная зарплата в Украине: изменится ли уровень оплаты труда в июле

Минимальная зарплата в Украине выросла в 2026 году. На сегодняшний день она составляет 8 647 гривен.

Изменится ли минимальная зарплата в Украине

Почасовая оплата составляет 52 гривны в час, о чем говорится на сайте Минфина.

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С учетом всех налогов человек будет получать 6 658 гривен:

налог на доходы физических лиц: 8 647 гривен умножить на 18% = 1 556,46 гривны;

военный сбор: 8 647 гривен умножить на 5% = 432,35 гривны.

"Минималка", в частности, изменила и некоторые выплаты в Украине. Например, пособие по временной нетрудоспособности теперь составляет 284,07 гривен, а пособие по беременности и родам – 568,13 гривен.

Также изменилась сумма максимального начисления единого социального взноса. Поэтому уже с 1 января текущего года он составляет 1 729,40 гривен.

В то же время размер минимальной зарплаты пока останется на уровне 8 647 гривен. Менять ее в ближайшее время не планируется. Но она должна вырасти в течение следующих лет.

Что еще нужно знать о минимальной зарплате

Напомним, что в июне правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. Согласно информации, минимальная заработная плата в следующем году будет расти опережающими темпами по отношению к инфляции.

Минимальную зарплату планируют повысить до 9 546 гривен с 1 января 2027 года. Это один из социальных показателей, утвержденных Кабинетом Министров.