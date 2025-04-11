Какая минимальная зарплата будет в 2026 году

В 2024 году минимальная зарплата увеличивалась дважды. С 1 января она достигла 7 100 гривен, а вот уже с 1 апреля выросла до 8 000 гривен.

Как изменится минималка в 2026 году

В 2025 году размер минимальной зарплаты в Украине не менялся, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.

Читайте также Переговоры по пошлинам: ЕС и Китай обсуждают установление минимальных цен на электромобили

Обратите внимание! В 2026 году, согласно этому документу, изменения также не произойдут. То есть, минимальная зарплата и в дальнейшем будет оставаться 8 000 гривен.

Однако, если опираться на законопроект № 12462, все же минималка может быть повышена. Сейчас эта инициатива не реализована, соответственно, ожидать увеличения в ближайшее время не стоит.

Согласно указанному законопроекту, минимальная зарплата в этом году должна была бы увеличиться так: