Изменится ли в ближайшее время минимальная зарплата в Украине

Повышение минимальной зарплаты в Украине не пока не предвидится. В частности это невозможно из-за украинских обязательств перед международными партнерами.

Что будет с минимальной зарплатой в Украине

Речь идет и о меморандуме с МВФ, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Богдана Кицака.

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Согласно его словам, формально цифра минимальной зарплаты (по состоянию на сейчас 8 000 гривен) является зафиксированной. Так в меморандуме, как и с МВФ, так и со Всемирным банком, указано, что Украина не будет делать никаких шагов по повышению минимальной заработной платы. Причина заключается в том, что это повлияет на прогнозные показатели по доходности бюджета.

Депутат добавил, что потенциальное повышение "минималки" повлияет на рост расходов государственного бюджета по заработным платам на государственных предприятиях:

учителей;

врачей;

других государственных служащих.

Фактически это формализованная цифра, которая зафиксирована у нас в документе, а есть реальная сумма, которую люди получают на руки. И вот этот показатель средней зарплаты как раз является более-менее предметным показателем относительно того, что люди реально получают по определенным профессиям, —

пояснил Кицак.

Он сказал, что существует нижняя вилка и верхняя вилка, и "нижнюю вилку нам нужно будет поднимать".

Важно! Богдан Кицак отметил, что законодательно повышать минимальную зарплату невозможно из-за сопротивления международных партнеров, в частности, Международного валютного фонда.