Свыше 7 тысяч гривен: когда украинцам повысят минимальную зарплату
Источник:Федерация профсоюзов
До завершения текущего года сумма минимальной зарплаты в Украине должна составить - 6 700 гривен, но ситуация может неожиданно поменяться. Власти рассматривают повышение выплат.
На сколько увеличат минималку
В Украине рекомендуется пересмотреть размер минимальной заработной платы в 2023 году. Предлагаемая сумма – 7 651 гривны.
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Федерация профсоюзов предлагала повысить минимальную зарплату до 9 435 гривен и в 2024 году. Однако Минсоцполитики настояло на том, что размер выплат должен соответствовать прожиточному минимуму населения, то есть 7 651 грн.
Это предложение уже внесли в Минфин и Минэкономики, поэтому специалисты уже начали вносить изменения в показатели макропрогноза госбюджета на 2024 год.
Как выросла средняя зарплата за год
В марте 2022 года размер средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии, составлял 13 016,21 гривны. Что на 407,12 грн ниже текущего.
В целом же в 2022 году этот показатель составил 13 376,21 гривны. Так:
- наибольшей эта зарплата была в декабре – 15 116,4 гривны;
- наименьшей – в апреле, 12 081,96 гривны.