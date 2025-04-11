Какие минимальные зарплаты в странах ЕС: где платят больше всего
- По состоянию на январь 2025 года, 22 из 27 стран ЕС имеют установленную минимальную зарплату, за исключением Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции.
- Самая высокая минимальная зарплата в Люксембурге - 2 638 евро, а самая низкая - в Болгарии - 551 евро.
По состоянию на январь 2025 года большинство стран Европейского Союза (22 из 27) имеют установленную на государственном уровне минимальную зарплату. Исключениями являются Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция.
Какие зарплаты в странах ЕС
Страны ЕС можно условно разделить на три группы по уровню минимальной зарплаты, передает 24 Канал со ссылкой на проект "Цена государства".
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Где зарплаты до 1 000 евро в месяц:
Болгария – 551 евро;
Венгрия – 707 евро;
Латвия – 740 евро;
Румыния – 814 евро;
Словакия – 816 евро;
Чехия – 826 евро;
Эстония – 886 евро;
Мальта – 961 евро;
Греция – 968 евро;
Хорватия – 970 евро.
От 1 000 до 1 500 евро в месяц:
Кипр – 1 000 евро;
Португалия – 1 015 евро;
Литва – 1 038 евро;
Польша – 1 091 евро;
Словения – 1 278 евро;
Испания – 1 381 евро.
Где зарплата более 1 500 евро в месяц:
Франция – 1 802 евро;
Бельгия – 2 070 евро;
Германия – 2 161 евро;
Нидерланды – 2 193 евро;
Ирландия – 2 282 евро;
Люксембург – 2 638 (самая высокая в ЕС) евро.
Соотношение "минималки" и среднего дохода
Если оценивать размер минимальной зарплаты относительно медианного заработка, то в 2022 году наиболее высокий уровень зафиксирован во Франции, Португалии и Словении – во всех трех странах минималка составляла около 66% от медианного дохода.
Зато самый низкий показатель (менее половины медианного заработка) наблюдался в таких странах:
Бельгия (49%);
Мальта (46%);
Эстония и Латвия (по 43%).
Интересно! В трех североевропейских странах, Дании, Швеции и Финляндии, минимальная зарплата вообще отсутствует. В то же время эти страны часто подают как пример "скандинавского социализма", хотя фактически там действуют рыночные механизмы оплаты труда.