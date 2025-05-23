Стало известно, когда минимальная зарплата вырастет до 10 000 гривен

Минфин прогнозирует рост "минималки" в Украине до 10 059 гривен. Вместе с тем могут вырасти и налоги.

Когда вырастет минимальная зарплата

Повышение минимальной заработной платы в Украине до 10 тысяч гривен прогнозируется до 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Основная цель поэтапного повышения минимальной зарплаты – поддержание покупательной способности украинцев, а также рост поступлений в государственный и местные бюджеты путем увеличения налоговых отчислений.

Планы по увеличению размера "минималки" сейчас следующие:

2026 год – 8 688 гривен;

2027 год – 9 374 гривен;

2028 год – 10 059 гривен.

В 2025 году от повышения решили отказаться, сейчас размер минимальной зарплаты составляет 8 000 гривен.

Поднимут ли "минималку" до почти 11 000 гривен

В Раду подали законопроект, который предлагает повысить минимальную зарплату с 1 июля 2025 года. Также документ предлагает изменить правила ежемесячных выплат для отдельных категорий граждан.

Инициаторы законопроекта хотят повысить ее до 10 800 гривен, чтобы приблизить сумму к реальному прожиточному минимуму, определенного Минсоцполитики. Они считают, что повышение минимальной зарплаты можно обеспечить за счет сокращения второстепенных расходов бюджета и роста его доходов.