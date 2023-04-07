Собираются платить 5 000 гривен: срочников предлагают оставить на службе

В марте в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагалось уволить со службы срочников, которые сверхсрочно находятся на службе. Однако в Минобороны предлагают отказаться от этой идеи.

Почему эта проблема остро стоит в обществе и есть "за" и "против", рассказываем в материале 24 Канала.

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В настоящее время в Украине около 26 тысяч военнослужащих на срочной службе. Из них те, кто начал службу в 2020-2021 годах, не были демобилизованы. То есть эти срочники проходят службу уже более 2 лет.

В связи с тем, что должностной оклад срочника мизерен и не покрывает даже базовые потребности, в обществе встал вопрос об увольнении этих военнослужащих со службы. Выплаты срочникам составляют всего 350-700 гривен. Кроме того, пребывание военнослужащих на срочной службе в течение долгого времени не делает государство более обороноспособным, говорится в пояснительной записке. законопроекта №9140.

Сверхурочное продление срочной службы вредит обороноспособности государства. Государство не может привлечь срочников в районах боевых действий. В то же время, такие лица не подлежат мобилизации (даже по собственному желанию), поскольку уже проходят военную службу,

– говорится в документе.

Законопроект предлагает уволить со службы срочников, которые уже отслужили в течение установленного законом периода. В случае принятия этого решения военнослужащие, которые прослужили определенный срок, смогут быть уволены со службы. После им будет необходимо встать на учет в военкомат.

То есть, если законопроект о демобилизации будет принят, уволенные срочники будут обязаны в течение 5 дней прибыть в свой территориальный центр комплектования для взятия на учет и решения вопроса о призыве на военную службу или увольнении в запас или в отставку.

То есть, это палка на два конца – в случае, если срочников уволят со службы, вероятнее всего, их мобилизуют в ряды ВСУ,

– говорит Александр Золотухин.

Минобороны предлагает не увольнять срочников

В Минобороны предлагают оставить всех срочников на службе, повысив их оклад до размера двух прожиточных минимумов, то есть 5168 гривен. Это решение объясняют тем, что военнослужащие срочной службы необходимы для охраны складов, баз и арсеналов. Это позволяет экономить на привлечении к работе других военнослужащих, говорится в документе.

Военнослужащие срочной военной службы поддерживают жизнедеятельность воинских частей в пунктах постоянной дислокации и осуществляют охрану складов, баз, арсеналов, что позволяет освободить от этих обязанностей военнослужащих контрактной военной службы или призванных по мобилизации и привлечь их для выполнения боевых заданий по назначению,

– указывается в документе.

Что говорят срочники

Стоит отметить, что сами срочники говорят о своем большем желании быть мобилизованными, чем подписывать контракт. Однако мобилизация в ряды ВСУ для них невозможна по закону.

При том, что срочники не подлежат мобилизации, непосредственно участвовали в боевых действиях. Как объяснял начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач весной прошлого года, солдаты срочной службы привлекались к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории.

К примеру, срочники на Запорожском направлении были на линии столкновения в течение года. В этот период они ежемесячно получали 100 000 гривен надбавок, а по возвращении с передовой начали получать только оклад.