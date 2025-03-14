Немецкий концерн готов вооружить миротворцев в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может заняться вооружением миротворцев, которые будут находиться в Украине. Речь идет о периоде после окончания войны.

Что известно о вооружении миротворцев

Глава компании Армин Паппергер указал, что пока это лишь теоретические возможности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

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Армин Паппергер Глава Rheinmetall Конкретные разговоры пока не ведутся.

Паппергер указал, что компания может предложить около 2 тысяч различных наименований. Однако о конкретных цифрах пока речь не идет.

Глава Rheinmetall назвал несколько возможных вариантов техники, которая может передаваться:

танки;

бронированные автомобили;

армейские грузовики.

Паппергер также указал, что к этому перечню могут быть добавлены РЭБ, разведывательные дроны и даже спутники для контроля линии разграничения.

Напомним! Несколько европейских стран уже выразили готовность отправить в Украину миротворцев. Речь идет, частности о Дании, Франции, Швеции и Великобритании.