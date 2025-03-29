Пенсия по возрасту или по инвалидности: что выгоднее

Украинские пенсионеры могут претендовать сразу на 2 пенсии. Однако, согласно действующему законодательству, получать они имеют право только одну из этих выплат.

Какая пенсия выгоднее по возрасту или по инвалидности

Пенсионер может самостоятельно выбрать, какую пенсию он будет получать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Какое соотношение выплат по инвалидности и по возрасту сейчас:

люди, которые имеют инвалидность I группы должны получать 100% пенсии по возрасту;

инвалидность II группы – 90%;

инвалидность III группы – 50%.

Соответственно, выплаты для лиц с I и II группой инвалидностью могут быть выгоднее возрастных. Тем, кто имеет III группу инвалидности все же стоит обратить внимание на пенсию по возрасту.

Если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения пенсии,

– говорится в сообщении ПФУ.

К тому же следует учитывать и возраст лица. Поскольку, если инвалидность установлена в молодом возрасте, размер добавленного стажа является достаточно большим. То есть, переходить на пенсию по возрасту может быть невыгодно.