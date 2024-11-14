Оформить субсидию просто: какие документы для этого нужны

Сейчас в Украине действует упрощенный механизм для оформления субсидии. То есть, украинцам нужен минимум документов, чтобы получить такую помощь.

Какие документы нужны для оформления субсидии

Сейчас для оформления субсидии нужно только подать заявление и декларацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Банки будут бороться за клиентов: чего ждать от депозитов на следующей неделе

В некоторых случаях нужно добавить определенные документы, имеющие значение при назначении субсидии. Например, справку о статусе ВПЛ или договор аренды.

В случае подачи документов с 1 октября по 30 ноября включительно субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям с 1 декабря – с месяца, в котором состоялось обращение,

– говорится в сообщении ПФУ.

Как можно подать документы:

посетить отделение ПФУ;

через электронный портал Пенсионного фонда;

отправить по почте на адрес ПФУ.

в ЦПАУ.

Обратите внимание! Также подать документы можно через уполномоченных лиц в городском, поселковом или сельском совете.