Как задонатить "тысячу Зеленского" на ВСУ

С 1 декабря украинцы имеют возможность подать заявление на получение "тысячи Зеленского". Эти выплаты будут поступать на карту для "Национального кэшбека".

Как поддержать армию через зимнюю помощь

"Тысячу Зеленского" можно задонатить на ВСУ различными способами, в частности, приобрести военные облигации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Также тысячу от государства можно передать в один из благотворительных фондов:

"Соломенские котики";

"Вернись живым";

Фонд Сергея Притулы.

Обратите внимание! Задонатить на нужды ВСУ можно не только тысячу от государства, а и "Национальный кэшбек".

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"

Обещанную тысячу можно потратить на оплату определенных услуг, например, коммуналки. Также эти средства могут быть использованы на:

оплату медицинских и ветеринарных услуг;

оплату юридических услуг;

визит в салон красоты;

оплату услуг мобильной связи;

образование;

спорт;

транспорт;

отдых;

развлечения;

страхование и так далее.

Напомним! Подать заявку на оформление "тысячи Зеленского" можно буквально за несколько минут.