Директор Европейского департамента Фонда Альфред Каммер заявил, что последствия российско-украинской войны оказали существенное влияние на глобальные экономические процессы. Об этом он сказал журналистам на мероприятиях МВФ и Всемирного банка в Марракеше.

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Как война повлияла на Европу

Каммер отметил, что последствия войны России против Украины продолжают создавать неопределенность для экономики Европы.

В прошлом году мы наблюдали значительное влияние цен на энергоносители и прекращение поставок российского газа, а также влияние санкций на торговые отношения и связанные с торговлей потоки. Это привело к существенному шоку, который мы ощутили, в частности, в Европе, и который до сих пор ощущаем,

– сказал он.

Представитель МВФ заявил, что связанные с российско-украинской войной риски остаются. Он подчеркнул, что нельзя исключать эскалацию. Каммер допустил углубление экономической фрагментации из-за вызванной этой войной геополитической напряженности.

По его словам, сложно предсказать развитие ситуации. Поэтому представитель Фонда выступил за тщательное управление рисками для усиления устойчивости экономического развития.

Что будет с экономикой Украины