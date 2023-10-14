Директор Европейского департамента Фонда Альфред Каммер заявил, что последствия российско-украинской войны оказали существенное влияние на глобальные экономические процессы. Об этом он сказал журналистам на мероприятиях МВФ и Всемирного банка в Марракеше.
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Как война повлияла на Европу
Каммер отметил, что последствия войны России против Украины продолжают создавать неопределенность для экономики Европы.
В прошлом году мы наблюдали значительное влияние цен на энергоносители и прекращение поставок российского газа, а также влияние санкций на торговые отношения и связанные с торговлей потоки. Это привело к существенному шоку, который мы ощутили, в частности, в Европе, и который до сих пор ощущаем,
– сказал он.
Представитель МВФ заявил, что связанные с российско-украинской войной риски остаются. Он подчеркнул, что нельзя исключать эскалацию. Каммер допустил углубление экономической фрагментации из-за вызванной этой войной геополитической напряженности.
По его словам, сложно предсказать развитие ситуации. Поэтому представитель Фонда выступил за тщательное управление рисками для усиления устойчивости экономического развития.
Что будет с экономикой Украины
- Недавно министр финансов Сергей Марченко заявил, что инфляция снижается быстрее, чем ожидалось. По его словам, в состоянии войны экономика Украины демонстрирует устойчивость в течение 2023 года благодаря партнерам.
- Министерство финансов прогнозирует рост ВВП до 4,7%. Напомним, что в прошлом году из-за войны украинская экономика упала на 29,1%.