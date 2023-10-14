Директор Європейського департаменту Фонду Альфред Каммер заявив, що наслідки російсько-української війни істотно вплинули на глобальні економічні процеси. Про це він сказав журналістам на заходах МВФ та Світового банку у Марракеші.

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Як війна вплинула на Європу

Каммер зауважив, що наслідки війни Росії проти України продовжують створювати невизначеність для економіки Європи.

Минулого року ми спостерігали значний вплив цін на енергоносії та припинення поставок російського газу, а також вплив санкцій на торговельні відносини та пов’язані з торгівлею потоки. Тож це призвело до суттєвого шоку, якого ми зазнали, зокрема, в Європі, і який досі відчуваємо,

– сказав він.

Представник МВФ заявив, що пов'язані з російсько-українською війною ризики залишаються. Він наголосив, що не можна виключати ескалації. Каммер допустив поглиблення економічної фрагментації через спричинену цією війною геополітичну напруженість.

За його словами, важко передбачити розвиток ситуації. Тому представник Фонду виступив за ретельне управління ризиками задля посилення стійкості економічного розвитку.

Що буде з економікою України