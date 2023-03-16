МВФ на днях объявит о программе для Украины более чем на 15 миллиардов долларов, – FT
Источник:МВФ
МВФ скоро объявит о кредитной программе для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Это должно произойти "в ближайшее время".
Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян заявил, что МВФ готов объявить об открытии кредитной программы для Украины.
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Переговоры между МВФ и украинскими властями были эффективными
Степанян сообщил, что миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем на протяжении 8 – 15 марта провела политические дискуссии с украинскими властями в Варшаве. Предметом переговоров был запрос Киева о поддерживаемой Фондом программе.
За представителя МВФ, обсуждения между фондом и украинскими властями были "продуктивными" и был достигнут "значительный прогресс" в согласовании ряда стратегий, которые могли бы стать основой будущей программы. Сообщается, что обсуждение должно закончиться в ближайшие дни.
Выделение помощи обязательно будет
Хотя в официальном заявлении МВФ сумма не была указана, в Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщают, что МВФ завершает работу над четырехлетней программой кредитования Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. И что человек, близкий к переговорам, утверждает, что объявление помощи "неизбежно".
Также издание сообщает, что фонд объявит о своем решении уже через несколько дней.Справка. По оценкам МВФ, Украине в 2023 году может потребоваться поддержка в 40 – 48 миллиардов долларов.
Какие были условия предоставления кредита Украине
Для того чтобы получить кредит от МВФ, Украина должна была выполнить 5 структурных задач от фонда, в частности:
- Разработать план по погашению бюджетной задолженности в 2023 году и дальше;
- Утвердить концепции проверки банков и подходы к стресс-тестам;
- Разработать план реформы системы социальной защиты для обеспечения адресной помощи нуждающимся;
- Отменить 2% "упрощенки" и возобновить налоговые проверки и штрафы за неиспользование кассовых аппаратов;
- Утвердить новый наблюдательный совет "Нефтегаза Украины".
Украинская сторона выполнила все пять задач. Однако окончательное решение о выделении средств принимает совет директоров. Стороны согласуют то, как Украина будет выполнять требования кредитной программы, в частности бороться с коррупцией. Также Украина и МВФ активно сотрудничают над соглашением о безналичном мониторинге, что тоже является важной составляющей программы.