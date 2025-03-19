60% населенных пунктов оторваны от цивилизации: почему Россия не испытывает экономических проблем

Санкции против России имеют серьезное влияние на экономическое положение страны-агрессора, однако большинство российских граждан уже давно привыкли к жизни в трудных условиях. Кремль научил свое население молча подстраиваться под трудности, однако кое-что все же может изменить ситуацию в России.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что критерии сложностей из-за санкций для американцев и европейцев значительно отличаются с критериями россиян. На Западе основным мерилом проблем в экономической сфере является падение доходов населения, а вот для России это не является чем-то важным.

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"Москва пользуясь ухудшением уровня жизни собственных граждан будет финансировать военно-промышленный комплекс и рассказывать всем, что это нормальное явление", – сказал он.

Россияне игнорируют собственные проблемы

Олег Пендзин отметил, что Россия является страной, которая добывает больше всего природного газа, однако более 60% населенных пунктов страны не газифицированы.

Это яркий пример того, что уровень жизни россиян на окраинах и, например, в Москве колоссально отличается.

Это никого не волнует, поэтому, если и будет заключено какое-либо мирное соглашение, то общий объем военных расходов в России не уменьшится. Обратного пути на девоенизацию российской экономики нет,

– подчеркнул экономист.

По его мнению, основной вопрос заключается в том, как долго будет терпеть такое положение "русский народ" или как долго будет жить Владимир Путин.

Пока он жив и парадигма, в которой существует российская экономика, меняться не будет. Россияне и дальше будут жить плохо и иметь огромные очереди за продуктами, но будут продолжать финансировать военную экономику, потому что им будут объяснять почему это "нужно",

– высказался Олег Пендзин.

Он добавил, что единственный человек, который сможет спасти Россию от экономического упадка – это Дональд Трамп. Лидер США заявляет о политике, которая может способствовать ослаблению санкционного давления на страну-агрессора.

Отметим, Вашингтон рассматривает возможность ослабления санкций против российского энергетического сектора, чтобы иметь возможность оперативно их отменить в случае договоренности о прекращении войны в Украине. В то же время Белый дом также обсуждает возможность введения более жестких санкций, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.