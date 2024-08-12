Какие льготы предоставляются мобилизованным военнослужащим в Украине
12 августа 2024, 16:43Читати новину українською
Источник:Минобороны
Согласно обновленному закону о мобилизации, вступившему в силу в мае, мобилизованные в Украине имеют ряд льгот. Среди них денежные льготы, социальные и правовые.
Какие льготы имеют мобилизованные
Мобилизованные граждане получают все права и льготы военнослужащих Вооруженных Сил Украины в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Законом "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей".
Читайте также Как правильно оформить документы для повышения пенсии
Мобилизованные граждане имеют те же права и льготы, что и другие военнослужащие ВСУ.
Им выплачивается ежемесячное денежное обеспечение, дополнительно 30 тысяч гривен во время военного положения и 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях.Заметьте! В случае гибели мобилизованного во время боевых действий, родные получают единовременное пособие в размере 15 миллионов гривен.
Отпуска для мобилизованных
- По семейным обстоятельствам военнослужащим предоставляется отпуск до 10 календарных дней.
- По состоянию здоровья отпуск предоставляется в случае болезни или лечения после ранения.
Другие права мобилизованных
- Медицинская помощь в военных госпиталях.
- Сохранение места работы и заработка.
- Освобождение от уплаты единого социального взноса.
- Предпринимательская деятельность не прекращается.
- Время службы засчитывается в страховой и трудовой стаж.
- Выплата военной пенсии во время службы.
- Освобождение от штрафов по кредитам.