Министр финансов Германии призывает ЕС покупать больше европейских товаров и поддерживать совместные оборонные проекты. Это должно стать ответом на самые высокие со времен Велимита Трампа.

Как ЕС может бороться с пошлинами Трампа?

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль призывает к более "современному" бюджету ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По его мнению, средства надо направить на улучшение;

трансграничного железнодорожного и автомобильного сообщения;

энергетических сетей;

безопасности внешних границ и исследований.

Клингбайл также будет продвигать план из шести пунктов для перезагрузки экономики Евросоюза, включая подход "Покупай европейское" по критически важным компонентам, таких как передовые полупроводники, а также единый рынок обороны с общими проектами вооружения.

В своей речи в Школе Герти в Берлине Клингбайл кроме этого будет настаивать на быстром заключении торговых соглашений с партнерами, включая Индию и южноамериканский блок Меркосур, в ответ на тарифную политику администрации Трампа.

Он будет призывать к созданию "Союза сбережений и инвестиций" для мобилизации большего количества частного капитала, утверждая, что гармонизированный и высокоэффективный европейский рынок капитала является важным для содействия росту стартапов и компаний, развивающихся, сообщают источники.

Как тарифы США повлияли на экономику ЕС?

Тарифы Трампа еще не "ударили" по торговле на полную, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ЕС торговая и геополитическая напряженность компенсировали рост, вызванный снижением процентных ставок.

Ожидалось, что экономика блока вырастет на 1,2% в этом году (пересмотрено в сторону увеличения с 1,0% ранее) и на 1,0% в 2026 году (снижение с 1,2%), поскольку увеличение государственных расходов в Германии стимулирует рост, тогда как "затягивание поясов" обременяет Францию и Италию.

Что известно о тарифах Трампа и их последствиях?