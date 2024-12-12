Кабмин согласовал состав Наблюдательного совета Укрэнерго: кто вошел в список

Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуры 3 членов Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" от государства. Это произошло распоряжением №1232-р от 10 декабря 2024 года.

Что известно о Наблюдательном совете Укрэнерго

В Наблюдательный совет избраны четыре независимых члена и три представителя государства, пишет 24 канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Наблюдательный совет "Укрэнерго" сформирован в соответствии с международными стандартами и принципами корпоративного управления,

- рассказал Министр энергетики Герман Галущенко.

Он отметил, что в Наблюдательный совет вошли профессионалы с "высоким авторитетом и многолетним управленческим опытом", поэтому ожидается что они вместе с Правлением НЭК "Укрэнерго" приложат все необходимые усилия для обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы. Вся их работа будет происходить в условиях военного положения и вызовов, вызванных российскими атаками на энергетический сектор.



В частности состав Наблюдательного совета "Укрэнерго" сформирован с учетом ключевых компетенций. Они важны для эффективного реагирования на текущие вызовы и успешной реализации стратегических задач компании.

Кто вошел в состав Наблюдательного совета

В целом Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" состоит из 7 человек: четырех независимых членов избранных по результатам конкурса и трех представителей государства.

Можно констатировать, что обновленный персональный состав Наблюдательного совета сформирован полностью,

- говорится в заметке компании.

Новый наблюдательный совет состоит из четырех независимых членов, которыми стали:

Луиджи де Франциски;

Еппе Себастьян Кофод;

Ян Генрик Монтелл;

Патрик Роланд Грейхен.

Представителями государства Минэнерго стали: