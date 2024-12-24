Несмотря на доходы: какая прибыль не помешает получить субсидии
24 декабря 2024, 18:30Читати новину українською
Украина предоставляет жилищные субсидии с учетом доходов жителей страны. Однако далеко не все виды поступлений влияют на расчет помощи от правительства.
Какие доходы позволяют получить субсидии
Таким образом власть поддерживает наиболее уязвимые категории населения, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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При назначении субсидии в совокупный доход семьи не учитываются такие источники:
- Алименты: независимо от того, уплачены они или получены.
- Социальные дотации: выплаты за выращивание крупного рогатого скота и тому подобное.
- Заработки в избирательных комиссиях: временные доходы во время выборов не учитываются.
- Помощь от благотворительных организаций: выплаты или поддержка от общественных или благотворительных фондов.
- Единовременная помощь: компенсации на погребение или разовые выплаты, которые предусмотрены местными властями, предприятиями и тому подобное.
- Компенсация за различные санатории и реабилитацию.
- Натуральная помощь.
- Помощь на покупку жилья: но при условии, что другое жилье приобретено в течение 6 месяцев после продажи предыдущего.
Также учитываются условия для различных категорий:
- семьи с детьми: выплаты детским домам семейного типа, многодетным семьям и приемным семьям не учитываются.
- внутренне перемещенные лица: помощь, которая направлена на поддержку жителей пострадавших регионов, таких как Донецкая и Луганская области.
Важно! Размер жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа не засчитывается в среднемесячный доход.