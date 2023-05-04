"Моршинская" и ее связь с российским олигархом

Напомним, что IDS Ukraine владела помимо "Моршинской" еще такими торговыми марками, как "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф". А одним из акционеров компании был российский олигарх Михаил Фридман.

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Михаил Фридман является совладельцем финансово-промышленной империи "Альфа-Групп". В Украине олигарх владел "Альфа-банком" и "Киевстаром". С начала полномасштабного вторжения России в Украину США ввели его в список ближайшего окружения Владимира Путина. К слову, активы Фридмана сосредоточены не только в России и Украине, но и по всей Европе, в частности, в Испании.

Однако самое интересное, что бизнес Фридмана имеет связи с российскими военными. По данным расследования "Схем" олигарх владеет "АльфаСтрахование" через группу компаний "Альфа-групп". Эта страховая компания оказывает услуги служебному транспорту российских силовиков и военных. В том числе непосредственно участвующих против Украины.

Кроме этого, компания X5 Retail Group, тоже имеющаяся во владении Фридман, сотрудничает с предприятием минобороны страны-агрессорки под названием "Военторг". Это предприятие снабжает продукты питания российским солдатам, а также обеспечивает их военной формой.

Как национализируют "Моршинскую"

В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), рассказали, как будут передавать арестованные активы в собственность государства.

Одним из способов является конфискация в уголовном производстве.

Мы им управляем до конфискации или другого решения суда, например отмены ареста и возвращения владельцу. В случае окончания уголовного дела в суде с обвинительным актом в отношении владельцев корпоративных прав актив конфискуют в собственность государства,

– рассказывают в АРМА.

Другой способ – взыскание в пользу государства в пределах санкционного механизма.

То есть Минюст сначала подает заявление в Высший антикоррупционный суд, а затем суд взимает активы согласно закону о санкциях.

Важно, что активы может национализировать только государство. Впрочем, в пределах ареста национализация невозможна.

Впрочем, в агентстве объяснили, что в любом случае пока актив арестован, он все равно находится в управлении АРМА.

И АРМА сохраняет его стоимость путем поиска и передачи активов управляющим. Управляющий тот, которого избрала АРМА, должен управлять и имеет все для этого права, если он будет национализирован по одному или другому треку,

– добавляют там.

Интересно, что даже если активы будут национализированы, то они все равно попадут в собственность государства, добавляют в АРМА. И тогда именно государство будет решать, что с ними делать.

Кто станет новыми владельцами

Еще раньше по решению АРМА новыми управляющими арестованных корпоративных прав станут "Карпатские минеральные воды".

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Обратите внимание, что выручка этой компании в 2021 году составила 112 миллионов гривен.

Напомним, что еще в прошлом году Бюро экономической безопасности Украины арестовали корпоративные права россиян-акционеров холдинга IDS Ukraine.