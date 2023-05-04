"Моршинская" и ее связь с российским олигархом
Напомним, что IDS Ukraine владела помимо "Моршинской" еще такими торговыми марками, как "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф". А одним из акционеров компании был российский олигарх Михаил Фридман.
Читайте также Более 20 000: какие украинские компании до сих пор имеют связи с Россией
- Однако самое интересное, что бизнес Фридмана имеет связи с российскими военными. По данным расследования "Схем" олигарх владеет "АльфаСтрахование" через группу компаний "Альфа-групп". Эта страховая компания оказывает услуги служебному транспорту российских силовиков и военных. В том числе непосредственно участвующих против Украины.
- Кроме этого, компания X5 Retail Group, тоже имеющаяся во владении Фридман, сотрудничает с предприятием минобороны страны-агрессорки под названием "Военторг". Это предприятие снабжает продукты питания российским солдатам, а также обеспечивает их военной формой.
Как национализируют "Моршинскую"
В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), рассказали, как будут передавать арестованные активы в собственность государства.
- Одним из способов является конфискация в уголовном производстве.
Мы им управляем до конфискации или другого решения суда, например отмены ареста и возвращения владельцу. В случае окончания уголовного дела в суде с обвинительным актом в отношении владельцев корпоративных прав актив конфискуют в собственность государства,
– рассказывают в АРМА.
- Другой способ – взыскание в пользу государства в пределах санкционного механизма.
То есть Минюст сначала подает заявление в Высший антикоррупционный суд, а затем суд взимает активы согласно закону о санкциях.
Впрочем, в агентстве объяснили, что в любом случае пока актив арестован, он все равно находится в управлении АРМА.
И АРМА сохраняет его стоимость путем поиска и передачи активов управляющим. Управляющий тот, которого избрала АРМА, должен управлять и имеет все для этого права, если он будет национализирован по одному или другому треку,
– добавляют там.
Интересно, что даже если активы будут национализированы, то они все равно попадут в собственность государства, добавляют в АРМА. И тогда именно государство будет решать, что с ними делать.
Кто станет новыми владельцами
Еще раньше по решению АРМА новыми управляющими арестованных корпоративных прав станут "Карпатские минеральные воды".
Актуально Какими будут зарплаты военным в мае
Напомним, что еще в прошлом году Бюро экономической безопасности Украины арестовали корпоративные права россиян-акционеров холдинга IDS Ukraine.