"Моршинська" та її зв'язок з російським олігархом
Нагадуємо, що IDS Ukraine володіла, крім "Моршинської", ще такими торговими марками, як "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф". А одним з акціонерів компанії був російський олігарх Михайло Фрідман.
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- Однак найцікавіше те, що бізнес Фрідмана має зв'язки з російськими військовими. За даними розслідування "Схем", олігарх володіє "АльфаСтрахование" через групу компаній "Альфа-груп". Ця страхова надає послуги службовому транспорту російських силовиків та військових. У тому числі тих, хто безпосередньо бере участь проти України.
- Крім цього, компанія X5 Retail Group, яка теж є у володінні Фрідман, співпрацює з підприємством міноборони країни-агресорки під назвою "Военторг". Це підприємство постачає продукти харчування російським солдатам, а також забезпечує їх військовою формою.
Яким чином націоналізують "Моршинську"
У Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розповіли, як будуть передавати арештовані активи у власність держави.
- Одним зі способів є конфіскація у кримінальному провадженні.
Ми ним управляємо до конфіскації або до іншого рішення суду, наприклад, скасування арешту і повернення власнику. У разі закінчення кримінальної справи в суді з обвинувальним актом щодо власників корпоративних прав актив конфіскують у власність держави,
– розповідають в АРМА.
- Інший спосіб – стягнення на користь держави в межах санкційного механізму.
Тобто Мін'юст спочатку подає заяву у Вищий антикорупційний суд, а потім суд стягує активи відповідно до закону про санкції.
Проте в агенції пояснили, що у будь-якому разі поки актив арештований, він все одно перебуває в управлінні АРМА.
АРМА зберігає його вартість шляхом пошуку та передачі активів управителям. Управитель той, якого обрала АРМА, має управляти й має всі для цього права, якщо він буде націоналізований за одним чи іншим треком,
– додають там.
Цікаво, навіть якщо активи будуть націоналізовані, то вони все одно потраплять у власність держави, додають в АРМА. І тоді саме держава буде вирішувати, що з ними робити.
Хто стане новими власниками
Ще раніше, за рішенням АРМА, новими управителями арештованих корпоративних прав стануть "Карпатські мінеральні води".
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Нагадуємо, що ще минулого року Бюро економічної безпеки України арештувало корпоративні права росіян-акціонерів холдингу IDS Ukraine.