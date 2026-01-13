"Национальный кэшбэк" могут увеличить: каких украинских товаров это касается
- "Национальный кэшбек", предусматривающей компенсацию 10% суммы на покупку украинских товаров, планируют модифицировать.
- Процент компенсации могут повысить на товары категорий, где ощущается наибольшее давление импорта.
"Национальный кэшбек" предусматривает компенсацию от государства 10% суммы, потраченной на покупку украинских товаров. Однако в ближайшее время правительство планирует модифицировать программу.
Как изменят "Национальный кэшбэк"?
Процент на определенные товары могут повысить, тогда как на другие – снизить или вообще отменить. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева для LIGA.net.
Государственную программу планируют модифицировать, чтобы предоставить еще больше преимуществ украинским товарам там, где есть высокое давление импорта.
Например, к нам обратились производители молочной продукции с предложением повысить процент кэшбека за покупку твердых сыров, поскольку в этой категории испытывают наибольшее давление импорта,
– рассказал министр.
В то же время кэшбек могут снизить или вообще отменить для некоторых других наименований, где импорт не представляет угрозы.
По словам Соболева, это стало бы "дополнительным аргументом" в конкурентной борьбе за украинского потребителя.
Напомним, по данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций, положительный эффект от "Национального кэшбека" почувствовал каждый пятый бизнес в Украине. В то же время 41,9% предприятий заявили, что программа не повлияла на их деятельность.
Как оформить "Национальный кэшбек"?
Для участия в программе покупателю нужно авторизоваться в приложении Дия, выбрать один из 20 банков-участников программы и открыть в нем специальную карту. При оформлении следует дать согласие на обработку транзакций.
Покупки необходимо оплачивать картой в магазине, который является участником программы. Товары можно проверить через сканер в приложении Дия или на сайте "Сделано в Украине".
Сейчас полученные за "Национальный кэшбек" средства можно потратить на коммунальные услуги, продукты питания (кроме подакцизных товаров), лекарства, книги, почтовые услуги, благотворительность.