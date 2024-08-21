Пенсии по инвалидности из солидарной системы

Условия назначения и размеры пенсии определены Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Пенсия назначается людям с инвалидностью, если они имеют от 1 до 15 лет страхового стажа, в зависимости от возраста, когда была установлена инвалидность.

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности и составляет:

100% пенсии по возрасту для лиц с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту для лиц с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту для лиц с инвалидностью III группы.

К страховому стажу, который используется для расчета пенсии по возрасту, на основе которой исчисляется пенсия по инвалидности, добавляется период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Минимальные размеры пенсий по инвалидности составляют:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривен.

Обратите внимание! Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано не позднее трех месяцев с этого дня. Если заявление подано позже, пенсия назначается со дня обращения за ней.

Надбавки к пенсиям по инвалидности

В августе к пенсии по инвалидности могут добавить надбавку по случаю Дня Независимости Украины. В частности, такие доплаты получают лица, которые имеют определенные заслуги перед государством.

К ним относятся:

люди с инвалидностью войны I, II и III групп;

участники боевых действий, войны и Революции Достоинства, которые пострадали;

члены семей погибших в результате военных действий;

лица с особыми заслугами перед государством.

Обратите внимание! На данный момент сумма этой надбавки еще не определена.