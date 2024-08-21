Пенсії по інвалідності з солідарної системи

Умови призначення та розміри пенсії визначені Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Пенсія призначається людям з інвалідністю, якщо вони мають від 1 до 15 років страхового стажу, залежно від віку, коли була встановлена інвалідність.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи інвалідності та становить:

100% пенсії за віком для осіб з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком для осіб з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком для осіб з інвалідністю III групи.

До страхового стажу, який використовується для розрахунку пенсії за віком, на основі якої обчислюється пенсія по інвалідності, додається період від дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності становлять:

для осіб з інвалідністю I групи – 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю II й III груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю II й III груп – 2 093 гривень.

Зауважте! Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву подано не пізніше трьох місяців з цього дня. Якщо заяву подано пізніше, пенсія призначається з дня звернення за нею.

Надбавки до пенсій по інвалідності

У серпні до пенсії по інвалідності можуть додати надбавку з нагоди Дня Незалежності України. Зокрема, такі доплати отримують особи, які мають певні заслуги перед державою.

До них належать:

люди з інвалідністю війни I, II та III груп;

учасники бойових дій, війни та Революції Гідності, які постраждали;

члени сімей загиблих унаслідок воєнних дій;

особи з особливими заслугами перед державою.

Зауважте! На даний момент сума цієї надбавки ще не визначена.