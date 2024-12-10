О чем предупредили потребителей
В фейковых публикациях от группы "Нафтогаз" говорится о выплате в 5 000 гривен и предоставлении бесплатного газа украинцам, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу компании.
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Будьте внимательны: мы не собираем никаких заявок на предоставление бесплатных услуг или выплату денег для оплаты за газ,
– предупредили в компании.
В Нафтогазе объяснили, что такие сообщения делают с целью:
- получить персональные данные;
- похитить средства граждан.
Компания Нафтогаз обращается к потребителям с просьбой не переходить по неизвестным ссылкам и доверять только официальным источникам.
Обратите внимание! Правдивую и актуальную информацию украинцы могут найти на официальном сайте "Группы Нафтогаз" или на официальных страницах в социальных сетях.