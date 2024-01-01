Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал слухи из сети о налоге 18% за переводы с карты на карту.

Смотрите также Будет ли доллар по 40 гривен в 2024 году

Будет ли в Украине 18% налог на переводы

28 декабря директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин сообщил в Фейсбуке, что любые поступления на карточку физлица будут облагаться налогом в 18%. Якобы эта норма заложена в Нацстратегию доходов на 2024 год.

Гетманцев отметил, что сетью сразу "понесли" информацию о налоге 18%, однако она не соответствует действительности.

Очередной самопровозглашенный сумасшедший эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа написал у себя в фб, что каждое перечисление на счет каждого лица в соответствии с утвержденной правительством Нацстратегией доходов будет облагаться налогом в 18%.

– сказал Гетманцев.

По словам Гетманцева, после этого сообщения он специально снова перечитал стратегию. Таких планов он там не нашел.

Ну неужели мы настолько инфантильны, что должны на втором году войны вестись на абсолютных неадекватов и их сознательное или бессознательное (при ее отсутствии) пророссийское ИПСО? Давайте наконец переходить из года кролика в год дракона!

– добавил он.

К слову, в Кабмине сообщили, что ожидается рост минимальной зарплаты в 2024 году. В частности, уже с 1 января она составляет 7,1 тысяч гривен, а с 1 апреля будет составлять 8 тысяч гривен.

Размер средней зарплаты тоже должен возрасти.