Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував чутки з мережі про податок 18% за перекази з картки на картку.

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Чи буде в Україні 18% податок на перекази

28 грудня директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін повідомив у Фейсбуці, що будь-які надходження на картку фізособи будуть оподатковуватись податком у 18%. Нібито ця норма закладена у Нацстратегію доходів на 2024

Гетманцев зазначив, що мережею одразу "понесли" інформацію про податок 18%, однак вона не відповідає дійсності.

Черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в фб, що кожне перерахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом Нацстратегії доходів буде обкладатися податком 18%,

– сказав Гетманцев.

За словами Гетманцева, після цього повідомлення він спеціально ще раз перечитав стратегію. Таких планів він там не знайшов.

Ну невже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися на абсолютних неадекватів та їх свідоме або несвідоме (за її відсутності) проросійське ІПСО? Давайте врешті переходити з року кролика у рік дракона!,

– додав він.

До слова, у Кабміні повідомили, що очікується зростання мінімальної зарплати у 2024 році. Зокрема, уже від 1 січня вона становить 7,1 тисячі гривень, а з 1 квітня становитиме 8 тисяч гривень.

Розмір середньої зарплати також повинен зрости.