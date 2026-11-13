Налог на Google в 2026 году: сколько миллиардов заплатили технологические гиганты

Сколько миллиардов получило государство и кто из технологических гигантов заплатил больше всего

За десять месяцев 2026 года иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинцам, уплатили в государственный бюджет более 17,5 миллиарда гривен. Это на 4,3 миллиарда гривен превышает показатели аналогичного периода прошлого года, о чем сообщает Государственная налоговая служба. В валютном эквиваленте эти поступления составили 161,7 миллиона евро и 208,4 миллиона долларов.

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Львиную долю так называемого "налога на Google" обеспечивают мировые лидеры цифровой индустрии, услугами которых украинцы пользуются ежедневно. Среди крупнейших плательщиков оказались такие корпорации, как Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games и сервис Uklon. Это означает, что каждая подписка на фильм, покупка игры или оплата облачного хранилища превращается в реальные налоги для нашей экономики.

Как расширяется круг плательщиков и что известно о предыстории

Украинское налоговое законодательство обязывает нерезидентов платить НДС с продажи электронных услуг физическим лицам, и эта норма успешно работает уже несколько лет. В течение 2026 года в список добросовестных плательщиков добавилось еще 26 иностранных компаний.

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Обратите внимание! Всего по состоянию на 1 ноября 2026 года в Украине официально зарегистрировано 166 таких нерезидентов, что свидетельствует о постепенной детенизации рынка цифровых услуг и стабильном источнике доходов для страны.

К слову, за первые десять месяцев 2026 года в местные бюджеты поступило почти 473,2 миллиарда гривен налогов и сборов. Это на 69,9 миллиарда гривен, или на 17,3%, превышает показатели аналогичного периода прошлого года.