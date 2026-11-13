Податок на Google у 2026 році: скільки мільярдів заплатили техногіганти

Скільки мільярдів отримала держава та хто з техногігантів заплатив найбільше

За десять місяців 2026 року іноземні компанії, які надають електронні послуги українцям, сплатили до державного бюджету понад 17,5 мільярда гривень. Це на 4,3 мільярда гривень перевищує показники аналогічного періоду минулого року, про що повідомляє Державна податкова служба. У валютному еквіваленті ці надходження сягнули 161,7 мільйона євро та 208,4 мільйона доларів.

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Левову частку так званого "податку на Google" забезпечують світові лідери цифрової індустрії, чиїми сервісами українці користуються щодня. Серед найбільших платників опинилися такі корпорації, як Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games та сервіс Uklon. Це означає, що кожна підписка на фільм, купівля гри чи оплата хмарного сховища конвертується в реальні податки для нашої економіки.

Як розширюється коло платників та що відомо про передісторію

Українське податкове законодавство зобов'язує нерезидентів платити ПДВ з продажу електронних послуг фізичним особам, і ця норма успішно працює вже кілька років. Протягом 2026 року до переліку сумлінних платників додалося ще 26 іноземних компаній.

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Зверніть увагу! Загалом станом на 1 листопада 2026 року в Україні офіційно зареєстровано 166 таких нерезидентів, що свідчить про поступову детінізацію ринку цифрових послуг та стабільне джерело доходів для країни.

До слова, за перші десять місяців 2026 року до місцевих бюджетів надійшло майже 473,2 мільярда гривень податків та зборів. Це на 69,9 мільярда гривень, або на 17,3%, перевищує показники аналогічного періоду минулого року.