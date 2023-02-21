Налог за "лишние" метры теперь нужно платить по-новому

В Украине была введена новая форма налоговой декларации. Теперь она дополнена адресами и сроками использования льгот. Кроме того, платить в этом году нужно будет за период 2022 года.

По данным государственной налоговой службы утверждена новая редакция налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

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Основные изменения: к чему они касаются

Согласно изменениям теперь предусмотрена возможность указать код Кодификатора административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин (КАТОТТГ) вместо кода по КОАТУУ.

Следовательно, новая декларация дополнена:

адресам мест расположения объектов налогообложения;

сроками использования налоговой льготой;

детализацией начисленных к увеличению сумм налогового обязательства.

Каким будет налог

Напомним, что за этот год налог за лишние метры нужно будет уплатить за период 2022 года. Он коснется тех, у кого есть квартира площадью более 60 квадратных метров и дома площадью от 120 квадратных метров.

что если в вашем пользовании есть как квартира, так и дом, то их общая площадь не должна быть больше 180 квадратных метров. Кроме того, если недвижимость находится в оккупации или в зоне боевых действий, налог платить не нужно.

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Размер налога будет зависеть от органов местного самоуправления. Его также могут уменьшить.