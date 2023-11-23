В Верховной Раде был зарегистрирован проект закона №10166, предусматривающий налогообложение по ставке 6% для определенных категорий неофициально занятых украинцев. Ситуацию с законопроектом прокомментировала председатель Бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

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Это уже называют "Стричь курьеров Glovo".... Нет, я думаю, что этот законопроект имеет минимальные шансы на принятие,

– сказала Пидласа.

Кого касается проект закона

Авторы проекта утверждают, что в Украине работает 300 тысяч водителей, которые занимаются перевозками легковыми автомобилями по заказу.

Из них 4% уже являются физическими лицами-предпринимателями, а от 63% до 100% из постоянно занятых — будут, вероятно, готовы осуществлять свою деятельность официально, но без оформления статуса физического лица-предпринимателя и с налогообложением своих доходов по ставке в пределах 5 – 6% от поступлений. В целом фискальный эффект оценивается в 1 939 миллионов гривен,

– считают депутаты.

Что касается других категорий неофициально занятых, то, по данным авторов проекта, потенциальный фискальный эффект составляет:

в сфере онлайн-доставки – около 15 – 20 тысяч курьеров – более 200 миллионов гривен в год дополнительных поступлений в бюджет;

в год дополнительных поступлений в бюджет; в сфере онлайн-сервисов заказа услуг – около 400 тысяч неофициально занятых – около 3 миллиардов гривен.

Что известно о проекте закона

Законопроект установления специального режима налогообложения доходов для физических лиц в результате выполнения определенных видов деятельности. Что предлагается установить:

доходы в рамках специального режима облагаются налогом по ставке 6%, если сумма дохода в течение года не превышает 153 размера минимальной заработной платы (сейчас около 1 миллиона гривен);

если сумма дохода в течение года не превышает 153 размера минимальной заработной платы (сейчас около 1 миллиона гривен); в случае превышения такой суммы – применяется ставка 18% к сумме превышения.