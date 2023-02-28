Налоги на депозиты могут быть отменены
Источник:"Минфин"
Украинским вкладчикам хотят упразднить налогообложение депозитов. Однако такая возможность будет предоставлена не всем.
Налог на вложение
Как сообщают в НБУ, с 1 января по 21 февраля 2023 года средние гривневые ставки снова опустились:
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- вклады до 3 месяцев – с 11,96% до 11,77% годовых;
- вклады до 6 месяцев – с 12,71% до 12,63% годовых;
- вклады до 12 месяцев – с 13,43% до 13,28% годовых.
Налоговая льгота: как это будет работать
Согласно законопроекту об отмене налога, не все смогут избавиться от налоговой ставки. Только для тех, чья сумма вложения – до 600 тысяч гривен. Это объясняется тем, что ввести отмену хотят для менее обеспеченных вкладчиков.Важно, воспользоваться такой льготой сможет только один член в семью. Причем будет учитываться I и II степень родства. Сюда входят не только родители, супруги, дети (в том числе усыновленные), но также братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки.
Соответственно, при предоставлении депозитной налоговой льготы банк должен:
- собрать родословную вкладчика;
- выяснить суммы их вложений по всей банковской системе (количество счетов для физлиц законодательно не ограничивается);
- предоставить налоговую льготу только до 600 тысяч гривен, а по остальным вложениям семьи отказать в ее применении.
Скорее всего, этот законопроект создан и для того, чтобы люди не измельчали свои депозиты и не переоформляли деньги на всех своих родственников.
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Что говорят юристы и банкиры
По словам старшего партнера адвокатской компании "Портной и партнеры" Ростислава Кравца, единственное, что удивляет в этом законопроекте – это почему один член семьи больше стоит налоговой льготы, чем другой. Выходит так, что первый член получит ее, а уже второй – нет. Это дискриминация.
Однако банкиры считают идею об отмене налога достаточно положительной. Это может стимулировать поступление средств в банковскую систему.
Отмена налогообложения могла бы дополнительно стимулировать поступление средств физических лиц в банковскую систему. Да, сейчас банковская система сверхликвидна, но впоследствии, когда экономика начнет динамично восстанавливаться, ситуация, наверное, изменится,
– сообщил председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.