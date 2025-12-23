Должны ли беженцы за рубежом платить налоги в Украине
- Беженцы, которые официально работают за границей и платят там налоги, не подлежат двойным налогам в Украине.
- Система обмена финансовой информацией CRS позволяет обмен данными о счетах со 121 страной, но не включает США.
Украинские беженцы должны декларировать полученные в других странах доходы. В то же время, если человек официально трудоустроен в другой стране и платит там налоги по местным правилам, двойному налогообложению в Украине он не подлежит.
Какие налоги должны платить украинские беженцы?
Это возможно благодаря международным соглашениям и механизму справки о резидентстве. Детали в интервью в интервью "РБК-Украина" рассказала исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух, передает 24 Канал.
Смотрите также Сокращение выплат и новые правила въезда: что изменилось для украинцев за рубежом в 2025 году
Украина имеет соглашения об избежании двойного налогообложения со многими странами. Для этого предусмотрен механизм – справка о резидентстве.
Поэтому, если человек официально работает за рубежом, получает там доход и платит налоги, то в Украине он налогообложению не подлежит. Именно эту информацию о резидентстве необходимо указать в декларации.
Налогообложению по украинскому законодательству подлежит только та часть, которая не была обложена другой юрисдикцией,
– отметила Карнаух.
Кроме того, на своей странице в Facebook она отметила, что декларировать средства и платить налоги в Украине не нужно, если физическое лицо – резидент Украины получило:
- материальную помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций в связи с войной;
- помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций членам семьи первой степени родства, пострадавшим от российской агрессии.
Как происходит обмен информацией?
Чтобы налоговые органы нескольких юрисдикций обменивались данными между собой, создана система обмена финансовой информацией о счетах CRS. Ее цель – обеспечить справедливый подход ко всем плательщикам в мире, независимо от того, где они находятся.
По словам Карнаух, сложные механизмы и справки о резидентстве существуют именно для того, чтобы урегулировать эти вопросы.
Интересно! Благодаря соглашению о CRS Украина готова к обмену информацией с 121 страной, однако в перечень не входят США. Кроме того, между Украиной и другими государствами действует 70 двусторонних конвенций об избежании двойного налогообложения, в том числе и с США.
Также чиновница отметила, что обмен такой информацией может осуществляться исключительно в налоговых целях.
Мы не можем по запросу кого-либо сказать и раздать всю эту информацию о наших гражданах с целью уголовных преследований или еще чего-то,
– добавила она.
Что еще стоит знать беженцам?
Правительство Польши инициировало разработку законопроекта, что отменит особый статус для украинских беженцев с 4 марта 2026 года. Получать неотложную помощь можно будет и в дальнейшем, а вот для других медицинских услуг "придется работать и платить взносы".
До конца декабря 2025 года украинцы, которые получают пенсию за рубежом или на временно оккупированных территориях, должны пройти идентификацию, чтобы избежать приостановления выплат с 1 января 2026 года.