Должны ли беженцы за рубежом платить налоги в Украине

Украинские беженцы должны декларировать полученные в других странах доходы. В то же время, если человек официально трудоустроен в другой стране и платит там налоги по местным правилам, двойному налогообложению в Украине он не подлежит.

Какие налоги должны платить украинские беженцы?

Это возможно благодаря международным соглашениям и механизму справки о резидентстве. Детали в интервью в интервью "РБК-Украина" рассказала исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух, передает 24 Канал.

Украина имеет соглашения об избежании двойного налогообложения со многими странами. Для этого предусмотрен механизм – справка о резидентстве.

Поэтому, если человек официально работает за рубежом, получает там доход и платит налоги, то в Украине он налогообложению не подлежит. Именно эту информацию о резидентстве необходимо указать в декларации.

Налогообложению по украинскому законодательству подлежит только та часть, которая не была обложена другой юрисдикцией,

– отметила Карнаух.

Кроме того, на своей странице в Facebook она отметила, что декларировать средства и платить налоги в Украине не нужно, если физическое лицо – резидент Украины получило:

материальную помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций в связи с войной;

помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций членам семьи первой степени родства, пострадавшим от российской агрессии.

Как происходит обмен информацией?

Чтобы налоговые органы нескольких юрисдикций обменивались данными между собой, создана система обмена финансовой информацией о счетах CRS. Ее цель – обеспечить справедливый подход ко всем плательщикам в мире, независимо от того, где они находятся.

По словам Карнаух, сложные механизмы и справки о резидентстве существуют именно для того, чтобы урегулировать эти вопросы.

Интересно! Благодаря соглашению о CRS Украина готова к обмену информацией с 121 страной, однако в перечень не входят США. Кроме того, между Украиной и другими государствами действует 70 двусторонних конвенций об избежании двойного налогообложения, в том числе и с США.

Также чиновница отметила, что обмен такой информацией может осуществляться исключительно в налоговых целях.

Мы не можем по запросу кого-либо сказать и раздать всю эту информацию о наших гражданах с целью уголовных преследований или еще чего-то,

– добавила она.

Что еще стоит знать беженцам?