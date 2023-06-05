Дроны и другая техника: Кабмин расширил список товаров по сбору, на которые не нужно платить налог

Власти расширили список услуг и товаров, на которые волонтеры могут собирать средства без налогообложения. В частности, речь идет о летательной аппаратуре.

На что можно копить деньги без налогообложения

Согласно постановлению кабмина №550, без налогообложения можно собирать средства на:

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летательные аппараты, парашюты;

аппаратуру связи, радиоаппаратуру дистанционного управления;

навигационные приборы, цифровые камеры, линзы и объективы камер, оптические приборы и части к ним;

двигатели, батареи и аккумуляторы, части двигателей и другие части.

Волонтеров будто бы заставили платить налог

Также без налогообложения можно заниматься субподрядными работами как частью производства и ремонта беспилотных летательных аппаратов.

С 1 июня сетью распространяется информации я, что украинских волонтеров заставят платить 19,5% налогов с донатов украинцев.

Закон №2747 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" освобождает волонтеров от налогообложения с начала полномасштабного вторжения.

Волонтер Любовь Шипович отмечает, что постановление является устаревшим, а этот закон привязывается к постановлению Кабмина №112 от 2016 года. То есть, он не включает всех товаров и услуг на которые собирают средства волонтеры.

Любовь Шипович Соучредитель общественной организации Razom for Ukraine, основатель благотворительного фонда Dignitas В этом постановлении нет ни дронов, ни антидроновых ружей, ни пультов, ни очков, ни старлинков и еще десятков технологических товаров.

К слову, Министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире 24 Канала за 1 июня 2023 года, рассказал, что планирует принять решение по определению своего представителя, который будет постоянно контактировать с волонтерскими организациями и решать неотложные проблемы, которые имеют волонтеры.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Надеюсь, что огласка, которую приобрели эти вопросы, позволит их решить. Но вопросы, касающиеся Министерства финансов, считаю, были подняты несправедливо. И я хотел бы их опровергнуть.

Также он посоветовал зарегистрировать свою деятельность волонтерам, ведь в будущем могут возникнуть проблемы со сбором средств.

Поэтому я бы рекомендовал с юридической точки зрения гарантировать возможность работать в этом поле. Это позволит легализовать волонтерскую деятельность,

– подчеркнул министр.

Он подчеркнул и то, что никаких налогов с тех товаров, которые передаются ВСУ, платить не нужно.