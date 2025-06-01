Какие налоги платит работающий пенсионер

Украинцы, которые кроме пенсии получают зарплату, должны платить налоги на общих условиях. Однако для некоторых пенсионеров есть исключения.

Как облагается налогами зарплата пенсионера

Работающие пенсионеры должны платить два основных налога, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обязательные к уплате:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;

Военный сбор – 5%.

НДФЛ или налог на доходы физических лиц – применяется почти для всех видов доходов граждан:

зарплаты;

стипендии;

поощрительные выплаты;

выплаты по договорам гражданско-правового характера.

ВС или военный сбор - это обязательный налог, который временно ввели на финансирование нужд Вооруженных сил Украины.

Например, если заработная плата составляет 10 тысяч гривен, то размер НДФЛ составляет 1 800 гривен, а военный сбор – 500 гривен.

Также существует налог ЕСВ или единый социальный взнос - это налог, который платят за рабочих, работающих по гражданско-правовому договору. Ставка налога рассчитывается от суммы минимальной заработной платы и составляет 22%.

Кто из пенсионеров может не платить налоги

Не все пенсионные выплаты в Украине подлежат налогообложению. Освобождены от уплаты налогов:

Неработающие пенсионеры, которые не имеют дополнительных источников дохода;

Лица, чья ежемесячная пенсия или совокупный доход не превышает 24 000 гривен (три минимальные зарплаты в 2025 году);

Украинцы с минимальной пенсией в 2025 году – 2 361 гривна.

Если общий доход пенсионера вместе с пенсией, зарплатой, дивидендами и т.д., превышает лимит в 24 тысячи гривен, то лицо будет вынуждено платить 15% или 20% налога, в зависимости от того насколько сумма общего дохода превышает установленный лимит.