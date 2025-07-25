Не только социальные выплаты: что не облагается налогами в Украине
- В Украине не облагаются налогом доходы с алиментов, пенсий, социальной помощи, наследства от родственников I и II степени, а также денежные компенсации за жилье для военных.
Определенные доходы, например оплата за обучение, благотворительная помощь, стипендии, доходы от продажи сельхозпродукции, не облагаются налогом при условии соблюдения установленных лимитов.
Украинцы должны платить налоги со своих доходов. Однако в некоторых случаях, в зависимости от источника или суммы средств, поступления не облагаются налогом.
Какие доходы не облагаются налогом?
Уплачивать налоги необходимо с общемесячного или годового дохода, доходов, которые были получены в Украине или из-за рубежа, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
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Однако есть целый ряд доходов, которые не облагаются налогом. Это касается:
- алиментов;
- пенсий;
- социальной помощи от государства;
- наследства, полученного от родственников I и II степени родства;
- денежной компенсации за жилье для военнослужащих.
Важно! Также не уплачиваются налоги с доходов от продажи недвижимости в течение года, если имущество было в собственности более 3 лет.
Какие еще поступления не облагаются налогом?
Есть еще ряд выплат, которые не облагаются налогом, но при определенных условиях:
- Оплата за обучение
Налоги не уплачиваются, если сумма составляет не более 3 минимальных зарплат – 24 000 гривен в месяц в 2025 году.
- Благотворительная нецелевая помощь
Сумма помощи не должна превышать предельный размер дохода – 4 240 гривен в год в 2025-м.
- Стипендия
Ее размер также не должен быть больше предельного размера, который установлен для стипендии – 4 240 гривен в месяц в 2025 году.
- Доходы от продажи собственной сельхозпродукции
Продукция должна быть выращена на собственных садовых, приусадебных или дачных участках и не превышать 12 минимальных зарплат (96 000 гривен в год) для растениеводства и 50 минимальных зарплат (400 000 гривен в год) для животноводства.
Какие налоги уплачиваются за подарки?
Подарки облагаются налогом в Украине не все, ставки зависят от степени родства лиц:
- от родственников I и II степени, к которым относятся дети, муж и жена, родители, родные братья и сестры, бабушка и дедушка – 0%;
- от других граждан Украины – 5% на доходы физических лиц и 5% военного сбора ;
- от людей, которые не являются резидентами Украины, то есть постоянно живут за границей – 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
Могут не платить налоги с призов победители спортивных соревнований, если подарки стоят не более 25% от минимальной зарплаты (2 000 гривен в 2025 году). Однако денежные выплаты облагаются налогом в любой сумме.
Стоит знать! Не считаются доходом, а потому и не подлежат налогообложению карточные переводы между родными I степени родства и между собственными карточками человека, а также возврат долга, при наличии подтверждающих документов (например, расписки).