Мобилизация налогов

В инфляционном отчете НБУ указали, что такие меры нужны для предотвращения эмиссии финансирования.

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Прогнозный сценарий предполагает реализацию мероприятий по мобилизации дополнительных фискальных доходов на 2,5% ВВП на прогнозном горизонте для обеспечения безэмиссионного источника финансирования,

– написали в НБУ.

Это должно позволить Украине поддерживать расходы на восстановление и социальную поддержку значительными. Также должен сократиться дефицит бюджета с 20,7% ВВП в 2024 году до 7,5% ВВП в 2026 году.

Поэтому бюджетная поддержка будет и в дальнейшем важным фактором экономического восстановления, но фискальный стимул по прогнозам НБУ постепенно будет сокращаться.

Активизация евроинтеграции повысит инвестиционную привлекательность страны, деловые и потребительские настроения, что будет стимулировать ускорение восстановления инвестиционного спроса и частного потребления,

– добавили в Нацбанке.

В ближайшее время инвестиционная деятельность будет оставаться ограниченной и будет определяться расходами на восстановление инфраструктуры, а также наращиванием мощностей по производству продукции ВПК.

В 2023 году средняя номинальная зарплата в Украине выросла на 17,4%, тогда как реальная зарплата, с учетом инфляции, увеличилась на 3,7%.

Обратите внимание! По данным НБУ, смягченная фискальная политика вместе с увеличением реальных зарплат в частном секторе будет способствовать росту частного потребления на 5 – 9% в год. Этот рост будет также поддерживаться увеличением занятости и возвращением мигрантов в страну.