Мобілізація податків

У інфляційному звіті НБУ вказали, що такі заходи потрібні для запобігання емісії фінансування.

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Прогнозний сценарій припускає реалізацію заходів з мобілізації додаткових фіскальних доходів на 2,5% ВВП на прогнозному горизонті для забезпечення беземісійного джерела фінансування,

– написали у НБУ.

Це має дати змогу Україні підтримувати видатки на відбудову та соціальну підтримку значними. Також має скоротитися дефіцит бюджету з 20,7% ВВП у 2024 році до 7,5% ВВП у 2026 році.

Тож бюджетна підтримка буде й надалі важливим чинником економічного відновлення, але фіскальний стимул за прогнозами НБУ поступово скорочуватиметься.

Активізація євроінтеграції підвищить інвестиційну привабливість країни, ділові та споживчі настрої, що стимулюватиме пришвидшення відновлення інвестиційного попиту та приватного споживання,

– додали у Нацбанку.

Найближчим часом інвестиційна діяльність залишатиметься обмеженою та визначатиметься видатками на відновлення інфраструктури, а також нарощуванням потужностей із виробництва продукції ВПК.

У 2023 році середня номінальна зарплата в Україні зросла на 17,4%, тоді як реальна зарплата, з урахуванням інфляції, збільшилася на 3,7%.

Зверніть увагу! За даними НБУ, пом’якшена фіскальна політика разом зі збільшенням реальних зарплат у приватному секторі сприятиме росту приватного споживання на 5 – 9% на рік. Цей ріст буде також підтримуватися збільшенням зайнятості та поверненням мігрантів до країни.