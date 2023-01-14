Налоги на "лишние метры" в 2023 году: сколько будут платить владельцы

Нововведения по налогу на "лишние" квадратные метры обнародовали в Налоговом кодексе. Согласно им, в этом году владельцам придется заплатить немалую сумму налога в пользу государства.

Кому придется платить налог

Будут рассчитывать сумму налога согласно действующему законодательству. Владельцы будут вынуждены платить за каждый дополнительный метр недвижимости.

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Дополнительными считается превышающая недвижимость:

площадь более 60 квадратных метров (для квартир);

площадь более 120 квадратов (для больших домов).

Интересно, что если квартира превышает норму вдвое, то владельцам придется заплатитьЗа особо большой дом или квартиру налог может достигать

Сумма налога устанавливается местными властями. Он не может превышать 1,5% (за квадратный метр) от минимальной зарплаты, то есть по состоянию на 2023 год это 97,5 гривны.

Кроме того, местные власти оставляют за собой право увеличить "норму" квадратных метров с 60 до 70 квадратов.

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Как рассчитать налог

К примеру, владелец имеет квартиру, площадью 120 квадратных метров, а по закону разрешено содержать не более 60 квадратов. Вычитаем 120 от 60 квадратных метров и умножаем на 90 или 97,5 гривны (норма налога в каждом регионе может отличаться). Получаем 5 400 или 5 850 гривен.

(120 квадратных метров – 60 квадратных метров) х 90 или 97,5 гривны = сумма общего налога на "лишние метры".

Владельцы жилья с "дополнительными квадратами" должны получить платежки до 1 июля этого года, или же они могут самостоятельно обратиться в налоговую для уплаты. Налог должен быть уплачен в течение 60 дней с момента получения квитанции.

Важно, жилье, расположенное на оккупированной территории или в тех населенных пунктах, где велись военные действия, не подлежит налогообложению в 2023 году.