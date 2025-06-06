Налог на наследство в Украине: кто может не платить и иметь льготы

После получения наследства некоторые украинцы могут не платить налог и рассчитывать на льготы от государства. Размер налога на наследство в Украине определяется двумя ключевыми факторами

Кто освобождается от уплаты налогов на наследство

Правила налогообложения наследства зависят от степени родства и резидентского статуса, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Богдана Янкива.

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На основе этих критериев применяются различные налоговые ставки – от полного освобождения до 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Не платить налоги могут члены семьи умершего первой и второй степени родства:

1-я степень – родители наследодателя, дети (включая усыновленных), муж или жена;

2-я степень – родные братья и сестры, бабушка и дедушка (с обеих сторон), внуки.

Такие наследники не только освобождаются от налога, но и могут вообще не подавать налоговую декларацию, если у них нет других доходов, подлежащих декларированию.

Налоги для других наследников

Размеры ставок зависят от степени родства и резидентского статуса – от 10% до 23%.

Дальние родственники или посторонние лица

Двоюродные братья и сестры, племянники, дяди и тети, другие отдаленные родственники и неродственники должны платить 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

Случаи с нерезидентами

Наследодатель-нерезидент и наследник-нерезидент должны платить 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что подлежит налогообложению

Налогообложению подлежит стоимость всего унаследованного имущества:

Денежные средства (наличные, банковские депозиты);

Недвижимое имущество (квартиры, дома, земельные участки);

Движимое имущество (автомобили, техника, мебель);

Имущественные права (доли в бизнесе, авторские права);

Неимущественные права;

Ценные бумаги и инвестиции.

Оценка имущества проводится на дату открытия наследства по рыночной стоимости.