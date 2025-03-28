НБУ опустил доллар и евро одинаково сегодня

Обе валюты, доллар и евро, упали в цене на 8 копеек за последние сутки. Зато НБУ с новой рабочей недели почти не изменится стоимость валют.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,48 гривны. То есть цена валюты упала на 8 копеек против 27 марта. Официальный курс евро зато составляет 44,74 гривны. То есть цена упала на 8 копеек.

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По состоянию на 31 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,47 гривны,

евро – 44,74 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 28 марта курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,48 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,95 гривны, продажа – по 41,62 гривны.

Какой курс прогнозируют

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на украинском валютном рынке разница между курсами доллара и евро сохранится на относительно постоянном уровне – 3,30 – 4 гривны, что равно 7,8 – 10% от курса доллара.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Есть предположение, что на 1 апреля официальный курс американского доллара будет колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны. В марте по сравнению с февралем, курс доллара может вырасти максимально на 1%.

Итак, с начала года, несмотря на всю динамику, курс будет достаточно сдержанным и не превысит показатели на 1 января.

Важно! На межбанке и на наличном рынке ожидается, что валютные колебания будут на уровне 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро.