Какую стоимость доллара и евро установил НБУ

НБУ за последние сутки немного опустил курс доллара в цене, зато курс евро вырос. На завтра, 2 апреля, регулятор ожидает, что обе валюты подешевеют, особенно европейская валюта.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,42 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек против 31 марта. Официальный курс евро взамен составляет 44,82 гривны. То есть цена выросла на 8 копеек.

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По состоянию на 2 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,37 гривны,

евро – 44,60 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 1 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,15 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,40 гривны , продажа – по 41,42 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,05 гривны, продажа – по 41,40 гривны.

Обменивать валюту в банках или обменниках

Для 24 Канала экономист Даниил Монин рассказал, что существенной разницы, где именно обменивать валюту в Украине, нет.

Даниил Монин Экономический эксперт Это сделать можно даже в мобильном банковском приложении, если есть счет в валюте. То есть все зависит именно от курса, по которому происходит обмен.

Однако по словам экономиста, сейчас маржа в обменниках сильно выросла из-за увеличения налогообложения.

Обратите внимание! Разницей между банками и обменниками является принцип обмена валют. Если банки проводят валюту через счета внутри банка, то обменные пункты используют физически имеющийся резерв наличных денег.