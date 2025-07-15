НБУ повысил валюты: по сколько сейчас доллар и евро
- НБУ повысил официальный курс доллара до 41,83 гривны и евро до 48,89 гривны, обе валюты выросли на 5 копеек.
- Банкир Анна Золотько прогнозирует стабильность на валютном рынке с небольшим разрывом между межбанковским и наличным курсами.
Официальный доллар и евро выросли в цене на 5 копеек каждая. Цена обеих валют уже несколько дней держится в одном диапазоне. Завтра, 16 июля, ожидается, что валюты опустятся, однако несущественно.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,83 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 14 июля. Официальный курс евро составляет 48,89 гривны, то есть цена выросла на 5 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По состоянию на 16 июля курс валют будет такой:
- доллар – 41,82 гривны;
- евро – 48,80 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 15 июля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 42,05 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,80 гривны, продажа – по 41,75 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,80 гривны, продажа – по 41,87 гривны.
Что прогнозируют банкиры для валютного рынка?
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, на этой неделе на рынке будет стабильность. Поэтому, разрыв между межбанковским и наличным курсами будет минимальным, а на курс в основном будет влиять спрос на валюту.
Внешний фон может оказать умеренное давление: ожидаемое дальнейшее укрепление доллара на мировых рынках из-за сохранения высоких ставок в США и геополитические заявления способны вызвать кратковременную волатильность.
По словам Золотько, Нацбанк в дальнейшем будет продолжать действие режима управляемой гибкости, а потому колебания курса будут сглаживаться в результате интервенций.