8 сентября, 16:01
4

Хватит лишь на 25 лет: каковы на самом деле реальные запасы нефти в России

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Россия имеет 31 миллиард тонн общих запасов нефти, из которых только 13 миллиардов тонн являются рентабельными для добычи.

  • Запасов нефти в России хватит на 25 лет, но для поддержания уровня добычи нужна непрерывная геологическая разведка.

     

Российская экономика особенно зависит от доходов, которые приносит продажа энергоресурсов. Однако они не безграничны: нынешних запасов нефти, в частности, хватит лишь чуть более чем на два десятка лет.

На сколько хватит запасов нефти в России?

Из 31 миллиарда тонн общих запасов нефти в России пока подготовленными являются лишь 19 миллиардов, а неподготовленными – 12 миллиардов тонн. Об этом рассказал глава Роснедр Олег Казанов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

  • Однако в процессе перевода из неподготовленных в подготовленные запасы обычно уменьшаются.
  • К тому же из 19 миллиардов тонн доказанных запасов не все экономически рентабельны для добычи в нынешних экономических условиях.

По нашим подсчетам, из 19 миллиардов тонн только 13 миллиардов окажутся реально пригодными для рентабельной разработки в текущих ценовых и налоговых условиях. В результате мы получаем уже не 31 миллиардов тонн, а 13 миллиардов тонн запасов нефти, 
– отметил Казанов.

В итоге обеспеченность нефтью в России составляет 25 лет, если распределить эти запасы на примерную добычу каждый год.

  • России необходимо иметь постоянный остаток запасов нефти в размере 13-15 миллиардов тонн, которые должны быть рентабельными, чтобы только поддержать нынешний уровень добычи. А для этого нужно непрерывно проводить геологическую разведку.
  • При этом, по словам Казанова, почти все открытые нефтяные залежи (96% фонда) уже вовлечены в добычу.

Мы фактически передали почти все объекты с запасами пользователям недр. В какой бы степени мы не стимулировали добычу на действующих месторождениях, рано или поздно они завершатся, 
– добавил глава Роснедр.

Важно! Ситуация осложняется тем, что попытки обнаружить новые крупные месторождения нефти в России из года в год не дают результатов. В прошлом году открыли 39 месторождений, но их общие запасы составили лишь 21 миллиона тонн.

Какие крупнейшие нефтяные месторождения в России?

Крупнейшие нефтяные месторождения России сосредоточены преимущественно в Западной Сибири, где сосредоточено около 75% добычи нефти и более двух третей всех запасов страны. Среди них – Самотлорское в Ханты-Мансийском округе, которое считается крупнейшим в стране, а также Приобское, Федоровское, Мамонтовское и Ромашкинское в Татарстане. Весомую долю добычи обеспечивают также месторождения Ямало-Ненецкого округа и шельфовые проекты на острове Сахалин.

Куда Россия продает свою нефть?

  • Китай является одним из главных покупателей российской нефти. В 2025 году Пекин наращивает закупки из России, пользуясь скидками и ограничениями, которые налагают западные санкции. В частности, недавно стало известно, что «Роснефть» заключила дополнительное соглашение с китайской компанией на поставку нефти через Казахстан.
  • Индия активно закупает российскую нефть, даже несмотря на высокие тарифы США, которые Вашингтон ввел за импорт нефтепродуктов из Москвы. А министр финансов Нирмала Ситхараман даже заявила, что Индия продолжит закупки, опираясь на свои национальные интересы.
  • Евросоюз после начала полномасштабной войны значительно сократил закупки российской нефти, но не отказался полностью. В частности, нефть из России покупают Венгрия и Словакия. Главным каналом для транспортировки российской нефти в эти страны остается нефтепровод "Дружба", который обеспечивает России миллиардные доходы.  