На скільки вистачить запасів нафти в Росії?

З 31 мільярда тонн загальних запасів нафти в Росії наразі підготовленими є лише 19 мільярдів, а непідготовленими – 12 мільярдів тонн. Про це розповів глава Роснадра Олег Казанов, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Десятки літрів: скільки пального насправді можна отримати з 1 бареля нафти

Однак в процесі переведення із непідготовлених у підготовлені запаси зазвичай зменшуються.

До того ж з 19 мільярдів тонн доведених запасів не всі економічно рентабельні для видобутку за нинішніх економічних умов.

За нашими підрахунками, з 19 мільярдів тонн лише 13 мільярдів виявляться реально придатними для рентабельної розробки в поточних цінових і податкових умовах. У результаті ми отримуємо вже не 31 мільярдів тонн, а 13 мільярдів тонн запасів нафти,

– зазначив Казанов.

У підсумку забезпеченість нафтою у Росії складає 25 років, якщо розподілити ці запаси на приблизний видобуток щороку.

Росії необхідно мати постійний залишок запасів нафти у розмірі 13-15 мільярдів тонн, які мають бути рентабельними, щоб лише підтримати нинішній рівень видобутку. А для цього потрібно безперервно проводити геологічну розвідку.

При цьому, за словами Казанова, майже всі відкриті нафтові поклади (96% фонду) вже залучені у видобуток.

Ми фактично передали майже всі об’єкти з запасами користувачам надр. Якою б мірою ми не стимулювали видобуток на діючих родовищах, рано чи пізно вони завершаться,

– додав глава Роснадр.

Важливо! Ситуація ускладнюється тим, що спроби виявити нові великі родовища нафти в Росії з року в рік не дають результатів. Минулого року відкрили 39 родовищ, але їхні загальні запаси склали лише 21 мільйона тонн.

Які найбільші нафтові родовища в Росії? Найбільші нафтові родовища Росії зосереджені переважно у Західному Сибіру, де зосереджено близько 75% видобутку нафти та понад дві третини всіх запасів країни. Серед них – Самотлорське в Ханти-Мансійському окрузі, яке вважається найбільшим у країні, а також Приобське, Федорівське, Мамонтовське й Ромашкінське в Татарстані. Вагому частку видобутку забезпечують також родовища Ямало-Ненецького округу та шельфові проєкти на острові Сахалін.

Куди Росія продає свою нафту?