На сколько хватит запасов нефти в России?

Из 31 миллиарда тонн общих запасов нефти в России пока подготовленными являются лишь 19 миллиардов, а неподготовленными – 12 миллиардов тонн. Об этом рассказал глава Роснедр Олег Казанов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Однако в процессе перевода из неподготовленных в подготовленные запасы обычно уменьшаются.

К тому же из 19 миллиардов тонн доказанных запасов не все экономически рентабельны для добычи в нынешних экономических условиях.

По нашим подсчетам, из 19 миллиардов тонн только 13 миллиардов окажутся реально пригодными для рентабельной разработки в текущих ценовых и налоговых условиях. В результате мы получаем уже не 31 миллиардов тонн, а 13 миллиардов тонн запасов нефти,

– отметил Казанов.

В итоге обеспеченность нефтью в России составляет 25 лет, если распределить эти запасы на примерную добычу каждый год.

России необходимо иметь постоянный остаток запасов нефти в размере 13-15 миллиардов тонн, которые должны быть рентабельными, чтобы только поддержать нынешний уровень добычи. А для этого нужно непрерывно проводить геологическую разведку.

При этом, по словам Казанова, почти все открытые нефтяные залежи (96% фонда) уже вовлечены в добычу.

Мы фактически передали почти все объекты с запасами пользователям недр. В какой бы степени мы не стимулировали добычу на действующих месторождениях, рано или поздно они завершатся,

– добавил глава Роснедр.

Важно! Ситуация осложняется тем, что попытки обнаружить новые крупные месторождения нефти в России из года в год не дают результатов. В прошлом году открыли 39 месторождений, но их общие запасы составили лишь 21 миллиона тонн.

Какие крупнейшие нефтяные месторождения в России? Крупнейшие нефтяные месторождения России сосредоточены преимущественно в Западной Сибири, где сосредоточено около 75% добычи нефти и более двух третей всех запасов страны. Среди них – Самотлорское в Ханты-Мансийском округе, которое считается крупнейшим в стране, а также Приобское, Федоровское, Мамонтовское и Ромашкинское в Татарстане. Весомую долю добычи обеспечивают также месторождения Ямало-Ненецкого округа и шельфовые проекты на острове Сахалин.

Куда Россия продает свою нефть?