Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что это свидетельствует о том, что российский диктатор панически боится предательства со стороны своего ближайшего окружения.

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Почему возле резиденции Путина натянули защитные сетки?

Мне это показалось странным, потому что Путин будто на машине на Валдай не ездит. Он летит самолетом или вертолетом. Зачем тогда нужны сетки? По фото видно, что трасса идет к шоссе, над ней сеток нет. Правая часть – это площадка для остановки грузовиков, и над ней есть сетка,

– объяснил Шейтельман.

То есть они защищают не транспортные средства, едущие по дороге. Это защита от грузовиков. Путин боится, что подъедет грузовик, останавливается и оттуда полетят дроны к его резиденции. Они боятся операции вроде "Паутина-2".

"Он защищается от своих собственных граждан, не от нас. Он понимает, что СБУ дважды одно и то же не делает, но российская разведка, она не такая изобретательная, и может не только украсть наши идеи, но и ликвидировать его с помощью этой спецоперации", – сказал политтехнолог.

Обратите внимание! Представитель США при Экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа подчеркнул, что военное вторжение РФ в Украину потерпело стратегическое фиаско, о чем свидетельствуют горящие российские НПЗ и неспособность армии выполнять задачи руководства, а дальнейшая эскалация только усилит угрозу масштабной катастрофы.

Почему Путин перестал доверять собственному окружению: смотрите в видео

Что известно о заявлениях Зеленского относительно Путина?

Зеленский предостерег руководство США от манипуляций со стороны Кремля, отметив, что неоднократно предупреждал Трампа о регулярной лжи Путина в адрес Белого дома и американского общества. Украинский лидер также раскритиковал августовские переговоры 2025 года в Анкоридже, где США и Россия обсуждали Украину без ее ведома, подчеркнув, что такая кулуарность ослабляет позиции самих Штатов из-за дезинформации со стороны РФ.

Кроме того, 4 июня Зеленский направил открытое письмо российскому диктатору с призывом к прямым переговорам на нейтральной территории, предложив взаимное прекращение огня, обмен пленными "всех на всех" и возвращение депортированных граждан. Путин отверг такой формат, назвав предложение неприемлемым.